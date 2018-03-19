В селе Червишево сгорел дом многодетной семьи

Накануне пожар произошел в частном доме села Червишево. Прибывшие на место автоинспекторы, дежурившие на трассе Курган — Тюмень, вывели из горящего дома трех детей, их маму и бабушку.

"Детей с мамой усадили в патрульный автомобиль ДПС, а бабушку, пытающуюся спасти вещи из пожара, хотя крыша дома уже полыхала и могла обрушиться в любой момент, пришлось убеждать и сдерживать, чтобы пожилая женщина не вошла в дом", — сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Инспекторы ДПС Виталий Обухов, Виктор Умаров и Анатолий Голубев ограничили движение в районе возгорания, обеспечив беспрепятственный проезд пожарных расчетов, и вместе с подоспевшими местными жителями помогали пожарным в тушении. Дом сгорел до фундамента, в результате никто не пострадал.