Тюменцы вызвали полицию к торговому центру из-за фейка в соцсетях

20:26 17 марта 2018
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Инцидент произошел днем 17 марта у торгового центра "Вояж" в Тюмени.

Накануне в соцсетях были опубликованы фейковые сообщения о том, что в Тюмени сегодня собираются скинхеды. Горожане, обеспокоенные этой информацией, настороженно отнеслись к подросткам, которые вели себя вызывающе рядом с ТЦ "Галерея Вояж", и вызвали полицию.

Прибывшие на место для упреждающих действий полицейские доставили молодых людей в отделы полиции. Там были установлены  личности ребят, с ними проведены профилактические беседы, после чего их отпустили - ничего противоправного они не сделали.

"Ситуация в Тюмени контролируемая. Нарушения общественного порядка возле торговых центров не выявлено", - сообщила журналистам руководитель пресс-службы УМВД России по Тюменской области Светлана Новик.

Теги: подростки , полиция , скинхеды , соцсети
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