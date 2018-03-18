Тюменцы вызвали полицию к торговому центру из-за фейка в соцсетях

Инцидент произошел днем 17 марта у торгового центра "Вояж" в Тюмени.

Накануне в соцсетях были опубликованы фейковые сообщения о том, что в Тюмени сегодня собираются скинхеды. Горожане, обеспокоенные этой информацией, настороженно отнеслись к подросткам, которые вели себя вызывающе рядом с ТЦ "Галерея Вояж", и вызвали полицию.

Прибывшие на место для упреждающих действий полицейские доставили молодых людей в отделы полиции. Там были установлены личности ребят, с ними проведены профилактические беседы, после чего их отпустили - ничего противоправного они не сделали.

"Ситуация в Тюмени контролируемая. Нарушения общественного порядка возле торговых центров не выявлено", - сообщила журналистам руководитель пресс-службы УМВД России по Тюменской области Светлана Новик.