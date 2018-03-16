В Тобольске мужчину будут судить за превышение самообороны в драке

В Тобольске перед судом предстанет мужчина, который в драке убил человека. Он обвиняется в превышении пределов необходимой обороны.

Инцидент произошел в апреле 2017 года. Возле кафе в 4-м микрорайоне ранним утром двое мужчин поссорились, конфликт перерос в драку. По версии следствия, один из дерущихся, гражданин Таджикистана, поднял с земли острый предмет (вероятно, это был кусок арматуры) и нанес им несколько ударов противнику. В результате тот скончался от кровопотери.

Мужчина обвиняется в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ). Следствие по делу закончено, вскоре его рассмотрит Тобольский городской суд.