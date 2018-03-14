В Тюмени рассмотрят дело о контрабанде 7 кг наркотиков

В Тюмени перед судом предстанет гражданин Таджикистана, который обвиняется в контрабанде героина в особо крупном размере.
В ноябре 2017 года он за деньги согласился ввезти в Россию большую партию наркотиков из Казахстана. После пересечения казахстано-российской границы в Казанском районе Тюменской области его автомобиль был остановлен полицейскими, которым было известно о готовящейся перевозке героина. При первоначальном осмотре иномарки наркотики не нашли. Тогда машину доставили на станцию технического обслуживания, в четырех металлических дисках колес был обнаружен наркотик массой более 7 кг, сообщает областная прокуратура.
Задержанному 38-летнему мужчине грозит пожизненное лишение свободы либо лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.
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