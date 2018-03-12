В Тюменской области работница Сбербанка похищала деньги вкладчиков

В Упоровском районе бывшая сотрудница Сбербанка предстанет перед судом за хищение более 700 тысяч рублей со вкладов клиентов.

По версии следствия, с марта 2015 года по июнь 2017-го она похитила деньги у трех вкладчиков. У нее был доступ к специализированному ПО, позволявшему осуществлять операции по вкладам и счетам физических лиц. Она вносила туда информацию о выдаче наличных, расписывалась в расходных кассовых ордерах за вкладчиков и получала за них деньги. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, женщина была единственным работником в офисе, и о махинациях долгое время не было известно.

В октябре 2017 года один из потерпевших, находясь в райцентре Упорово, зашел в Сбербанк, чтобы оплатить госпошлину, и там узнал о пропаже денег со счета. Он написал претензию. Банк отстранил женщину от работы и начал проверку, по итогам которой уволил ее в связи с утратой доверия. Сбербанк за счет собственных средств возместил потерпевшим причиненный ущерб.