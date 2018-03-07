"Тюмень Водоканал" оштрафовали на 3 млн рублей

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе наложенный Тюменским УФАС штраф ООО "Тюмень Водоканал" за злоупотребление доминирующим положением. Компания проштрафилась на 3 миллиона рублей за нарушение сроков выдачи технических условий на установку приборов учета воды.

Как сообщили в пресс-службе Тюменского УФАС, к ООО "Тюмень Водоканал" с запросом на выдачу техусловий обратилось ОАО "РЖД". В своем письме общество направило два запроса на разные приборы учета воды. Но на оба запроса организация получила техусловия с нарушением установленного правилами организации коммерческого учета десятидневного срока. Просрочка составляла три дня и более трех дней. При этом техусловия ресурсоснабжающей организацией выдавались в два этапа.

Являясь субъектом естественных монополий, ООО "Тюмень Водоканал" своими действиями ущемило интересы ОАО "РЖД", чем и нарушило закон о защите конкуренции.

Согласно КоАП РФ за злоупотребление доминирующим положением для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 0,3% до 3% от годового оборота, полученном на том рынке, на котором совершено правонарушение.