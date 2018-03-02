В Тюменской области нашли педофила, девять лет назад изнасиловавшего девочку

В Тюменской области продолжаются поиски мужчины, который 8 января в Ишиме в заброшенном доме надругался над восьмилетней девочкой. В ходе расследования уголовного дела созданной для этого следственно-оперативной группе удалось раскрыть преступление против половой неприкосновенности, совершенное летом 2008 года.

При проверке на причастность к январскому преступлению мужчины, который уже привлекался к уголовной ответственности за изнасилования, выяснилось, что его ДНК-профиль совпадает с образцами генетического профиля лица из базы данных УМВД, разыскиваемого за изнасилование ребенка в Тюмени.

По предварительным данным, в июне 2008 года в лесополосе напротив перекрестка улиц Тульской и 50 лет ВЛКСМ он в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал девочку 2000 года рождения, угрожая ей убийством с имевшимся при нем ножом. После совершенного преступления мужчина скрылся в неизвестном направлении и покинул город, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Сейчас житель Ялуторовского района 1976 года рождения заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.