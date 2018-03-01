Тюменца осудили за ДТП с мотоциклистами

В Тюменском районе к одному году и десяти месяцам ограничения свободы суд приговорил 45-летнего местного жителя, спровоцировавшего аварию с молодыми людьми на мотоцикле.

20 октября 2017 года около десяти вечера водитель на Lada Samara, двигавшийся по трассе рядом с деревней Нариманова, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом "Урал", которым управлял 18-летний молодой человек. Юноше был причинен тяжкий вред здоровью в виде перелома правой голени, а его пассажиру ушибы.