Тюменца осудили за ДТП с мотоциклистами

15:40 01 марта 2018
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В Тюменском районе к одному году и десяти месяцам ограничения свободы суд приговорил 45-летнего местного жителя, спровоцировавшего  аварию с молодыми людьми на мотоцикле.

20 октября 2017 года около десяти вечера водитель на Lada Samara, двигавшийся по трассе рядом с деревней Нариманова, выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом "Урал", которым управлял 18-летний молодой человек. Юноше был причинен тяжкий вред здоровью в виде перелома правой голени, а его пассажиру ушибы.

Теги: ДТП , мотоцикл , травмы
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