Тюменского студента будут судить за аварию, в которой погиб его одногруппник

15:40 28 февраля 2018
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В Тюмени за нарушение ПДД и смертельную аварию уголовная ответственность грозит 20-летнему студенту местного учебного заведения.

ДТП произошло утром 2 декабря 2017 года. Молодой человек на Kia Cerato двигался по крайнему левому ряду проезжей части улицы Федюнинского в сторону Червишевского тракта. По версии следствия, он ехал со слишком высокой скоростью и без учета дорожных условий — в тот день был гололед. Когда водитель стал перестраиваться в соседний ряд, то машину занесло на правый тротуар, где она врезалась в опору дорожного знака, после чего Kia занесло под трубу.

Находившийся на  переднем пассажирском сиденье 20-летний одногруппник водителя получил серьезную травму головы. Он и водитель не были пристегнуты. Пассажира доставили в больницу, но спасти его не удалось. 26 января он скончался от полученных травм.

Как сообщили в областной прокуратуре, водитель, который в ДТП сам получил вред здоровью средней тяжести, признал свою вину. 

Теги: гибель человека , ДТП , суд
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