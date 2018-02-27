В Тюмени задержали мужчину, изнасиловавшего двух подростков

В областном центре задержан мужчина, который обвиняется в изнасиловании двух тюменок 2001 и 2002 годов рождения.

Инцидент произошел 21 февраля в квартире на улице Камчатской, 2. По версии следствия, мужчина, воспользовавшись преимуществом в физической силе, совершил иные действия сексуального характера в отношении одной девочки, а затем изнасиловал вторую. После этого он скрылся из квартиры.

Совершившего это гражданина Узбекистана 1984 года рождения задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Как сообщает региональный СК, ему предъявлено обвинение, по решению суда он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.