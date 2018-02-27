В Ярковском районе незаконно срубили деревья на 2 млн рублей

На днях сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконной рубке хвойных деревьев. Было установлено, что вырубка производилась на территории Маранского сельского поселения Ярковского района. По предварительным данным, общий ущерб департаменту лесного комплекса Тюменской области от вырубки 187 кубических метров дерева составил около 2 млн рублей.

Задержанный мужчина признал свою вину и рассказал, что похищенное продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Как сообщают в МО МВД России "Тобольский", в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Санкция этой статьи предусматривает штраф до 3 млн рублей.