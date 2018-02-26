Аэропорт Рощино обжалует решения антимонопольщиков и тюменского арбитража в омском суде

Решение Арбитражного суда Тюменской области о признании незаконным решения УФАС по Тюменской области о нарушении антимонопольного законодательства АО "Аэропорт Рощино" в отношении ООО "Сила вкуса" не вступило в законную силу. АО "Аэропорт Рощино" не согласно с вынесенным решением и намерено обжаловать его в Восьмой арбитражный апелляционный суд, сообщили из компании в ответ на сегодняшнюю публикацию "Суд подтвердил нарушение конкуренции в Рощино в отношении поставщика бортового питания".

Восьмой арбитражный апелляционный суд осуществляет проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Омской области, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа и располагается в Омске.

В предоставленной начальником юридического отдела АО "Аэропорт Рощино" Надеждой Пановой информации указывается, что:

"Аэропорт осуществляет деятельность по обеспечению авиационной безопасности, в том числе по досмотру воздушных судов и их бортовых запасов в аэропорту Тюмень (Рощино), которая относится к сфере деятельности субъекта естественной монополии в аэропорту. По мнению Комиссии УФАС по Тюменской области, действия АО "Аэропорт Рощино" направлены на устранение конкурента по обеспечению бортовым питанием для получения возможности самостоятельно осуществлять поставку бортового питания на рейсы ПАО "АК Сибирь".

Данное утверждение считаем необоснованным, бортовое питание на рейсах ПАО "АК Сибирь" - это холодные закуски (сэндвичи), что составляет малую долю в обороте ЦБП Аэропорта, тогда как у АО "Аэропорт Рощино" заключено 29 договоров на обеспечение бортовым питанием, в том числе горячим. Считать ООО "Сила вкуса" конкурентом Аэропорта по обеспечению бортовым питанием невозможно.

Жалоба ООО "Сила вкуса" в УФАС Тюменской области была подана в связи с прекращением договора на осуществление досмотра бортового питания и предоставления услуг спецавтотранспорта. Расторжение договора с ООО "Сила вкуса" со стороны АО "Аэропорт Рощино" обусловлено причиной нехватки спецавтотранспорта и переноса пункта досмотра в контролируемую зону аэропорта в соответствии с нормами федеральных авиационных правил и приказам Министерства транспорта Российской Федерации.

С марта 2017 года не зафиксировано ни одного отказа в досмотре бортового питания ООО "Сила вкуса", также как задержек воздушных судов авиакомпании ПАО "АК "Сибирь" по вине Аэропорта, что также подтверждается материалами судебного дела.

АО "Аэропорт Рощино" настаивает, что в его действиях отсутствуют нарушение закона о защите конкуренции и создание препятствий в доступе ООО "Сила вкуса" на рынок бортового питания, и будет доказывать это в суде.

ООО "Сила вкуса" по-прежнему осуществляет свою деятельность по поставке бортового питания для рейсов ПАО "АК "Сибирь", досмотр бортового питания производится в контролируемой зоне в соответствии действующим законодательством".