Тюменец ранил свою девушку отверткой

15:20 26 февраля 2018
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В Тюмени из медучреждения в полицию поступило сообщение о причинении тяжкого вреда здоровью местной жительницы.

Полицейские установили, что в квартире на улице Ставропольской поссорились проживавшие вместе молодой человек и девушка. В пылу ссоры тюменец схватил отвертку и ударил ей сожительницу в живот, причинив тяжкий вред здоровью. После этого молодой человек сам вызвал скорую помощь, а прибывшим на место полицейским сказал, что застал уже раненую девушку, когда пришел домой.

Как сообщили в тюменской полиции, в ходе следственных действий информация не подтвердилась. В отношении 23-летнего тюменца возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Она предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Теги: нападение , травмы
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