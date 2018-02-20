Похитил водку, сигареты и скрылся: в тюменском селе расследовали убийство 80-летней женщины

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Викуловского района, который обвиняется в убийстве и разбое.

Трагедия произошла с 7 на 8 мая 2017 года в селе Достовалово. Мужчина проник в дом, где проживала 80-летняя женщина со своим тяжело больным супругом, чтобы похитить деньги. Злоумышленник напал на пенсионерку и нанес ей множество ударов по голове принесенным с собой топором. Женщина скончалась на месте. Убийца обыскал дом, но так и не нашел денег. Он похитил бутылку водки, пачку сигарет и скрылся с места происшествия. Мужчину задержали по горячим следам.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, в рамках расследования уголовного дела ранее судимый молодой человек полностью признал вину. Вскоре дело рассмотрит суд.