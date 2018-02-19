В Тюменской области при пожаре погибли молодые супруги

Сообщение о том, что в селе Юргинском в жилом деревянном двухквартирнике произошел пожар, в дежурную часть поступило в 22:47 в субботу, 17 февраля.

Через пят минут пожарные уже были на улице Декабристов, где горела половина дома площадью 48 кв. метров. В тушении огня было задействовано четыре техники и пять сотрудников. В 22:56 огонь им удалось локализовать и в 22:03 потушить, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

При тушении пожарные обнаружили тела супругов - мужчины 1988 года рождения и его жены 1990 года рождения, еще один человек с серьезными ожогами доставлен в больницу.

По словам местных жителей, у погибших остались трое детей, старшему из которых девять лет - отец успел их вывести из огня.

Как сообщили в региональном СКР, по факту гибели людей следственными органами проводится доследственная проверка, будут организованы судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Предварительная версия пожара - короткое замыкание электропроводки.