Нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на улице Тимуровцев

Дорожная авария с четырьмя автомобилями произошла в минувшую субботу, 17 февраля, около полудня в заречной части города. На улице Тимуровцев, 55 столкнулись два автомобиля "Шевроле" с последующим столкновением с автомобилями "Чери" и "Хендэ".
По предварительным данным, ДТП спровоцировал 31-летний водитель автомобиля "Шевроле Эпика". Нетрезвый мужчина не выдержал дистанцию. Показания алкотестера при освидетельствовании составили 1,1 мг/л. Также у водителя отсутствовал полис ОСАГО.
Как сообщает областная автоинспекция, в аварии ушиб позвоночника получила 56-летняя пассажирка автомобиля "Шевроле Лачетти".
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