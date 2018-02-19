Нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на улице Тимуровцев

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Дорожная авария с четырьмя автомобилями произошла в минувшую субботу, 17 февраля, около полудня в заречной части города. На улице Тимуровцев, 55 столкнулись два автомобиля "Шевроле" с последующим столкновением с автомобилями "Чери" и "Хендэ".

По предварительным данным, ДТП спровоцировал 31-летний водитель автомобиля "Шевроле Эпика". Нетрезвый мужчина не выдержал дистанцию. Показания алкотестера при освидетельствовании составили 1,1 мг/л. Также у водителя отсутствовал полис ОСАГО.

Как сообщает областная автоинспекция, в аварии ушиб позвоночника получила 56-летняя пассажирка автомобиля "Шевроле Лачетти".