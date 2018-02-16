В Ишиме расследовали безвестное исчезновение пенсионерки

Сообщение об исчезновении жительницы села Новотравное Ишимского района поступило в правоохранительные органы 12 февраля. Причин без предупреждения родственников покидать постоянное место жительства у 76-летней женщины не было. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что к пропаже пенсионерки причастен 20-летний житель села, который нередко занимал у нее деньги.

9 февраля женщина попросила молодого человека вернуть долг — к тому моменту он занял у нее больше 40 тысяч рублей. Мужчина, у которого денег не было, подумал, что женщина обратится в полицию. Он вооружился топором и несколько раз ударил им пенсионерку по голове. Женщина скончалась. Ночью мужчина спрятал тело в погребе во дворе дома.

"В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства и судом вынесено решение об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.