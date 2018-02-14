В Тюмени задержан насильник, напавший с ножом на девушку

В областном центре задержали мужчину, который подозревается в совершении преступления сексуального характера в отношении молодой тюменки.

Напомним, 3 февраля этого года в подъезде дома №83 на улице Максима Горького неизвестный напал на девушку 1998 года рождения. Угрожая ножом, он совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Был составлен фоторобот преступника, в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый тюменец 1981 года рождения.

Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 132 УК РФ, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР по Тюменской области