В Тюмени спасли пять человек на пожаре на проезде Заречном

В областном центре сообщение о возгорании в жилом доме на улице Заречный проезд поступило в 11.43. В доме №37 на верхних этажах наблюдалось сильное задымление.

Прибывшие на место в 11.51 сотрудники МЧС установили, что в результате короткого замыкания произошло возгорание в электрощитах с 14-го по 16-й этажи.

Из квартир жилого дома пожарные спасли 5 человек, всего было эвакуировано 30 человек. В тушении пожара были задействованы 37 человек личного состава и 13 единиц спецтехники МЧС.

В 12.10 пожар был локализован, в 12.19 его удалось ликвидировать. Как сообщают в ГУ МЧС по Тюменской области, никто не пострадал. Причина и ущерб устанавливаются.

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Фото: ГУ МЧС по Тюменской области