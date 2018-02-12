На трассе Тюмень — Омск "Лада" влетела под грузовик, водитель погиб

Трагическое ДТП произошло сегодня, 12 февраля, около полудня на 15-м километре автодороги Тюмень — Омск.

Здесь столкнулись автомобили "Лада Гранта" и "Хово". По предварительной информации, легковушка выехала на встречную полосу, прямо под грузовик. 49-летний водитель "Лады" погиб. Осколки от удара отлетели в автомобиль "Заз-Шанс", пострадавших в этом автомобиле, предварительно, нет.

"Движение по федеральной автодороге частично ограничено, инспекторы ДПС регулируют движением вручную, пропуская транспорт. Будьте внимательны, проезжая этот участок дороги", — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.