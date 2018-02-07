Прокатился за чужой счет: житель Абатска купил билет до Нижневартовска на незаконно присвоенные деньги

Покупая на станции Ишим билет на поезд в конце января, женщина забыла кошелек у кассы. Через несколько минут она обнаружила пропажу, но когда вернулась в вокзал, кошелька и денег там уже не оказалось.

О своей проблеме дама сообщила сотрудникам транспортной полиции. Они-то и выяснили, что стоявший в очереди за потерпевшей мужчина присвоил кошелек и на чужие деньги купил билет на поезд "Екатеринбург–Нижневартовск". В Тюмени подозреваемый сделал пересадку и поехал в Сургут. Собственно, там его путешествие и закончилось: по прибытии поезда на станцию Сургут злоумышленник был задержан. Им оказался неоднократно судимый за совершение краж 29-летний житель села Абатское из Тюменской области.

В отношении похитителя заведено уголовное дело по статье "Кража", сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.