В Ханты-Мансийске вынесен приговор по делу о ДТП с детским автобусом

Сегодня Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор по уголовному делу о ДТП с автобусом, перевозившем детскую команду по аэробике, в котором погибли 12 человек. Трое из четырех фигурантов дела были приговорены к лишению свободы.

Напомним, трагедия произошла 4 декабря 2016 года под Ханты-Мансийском. На трассе с грузовиком столкнулся пассажирский автобус, в котором было 33 человека: команда спортивной школы "Сибиряк" в сопровождении взрослых, которая возвращалась с соревнований в Нефтеюганск. После столкновения с одним грузовиком автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовым автомобилем. В аварии погибли 12 человек, в том числе 10 несовершеннолетних. 13 лицам был причинен тяжкий вред здоровью.

Было установлено, что водитель Раиль Саитханов, управлявший фурой с крупногабаритным грузом, выехал на полосу для встречного движения и допустил столкновение с пассажирским автобусом под управлением Марата Зайнуллина, после чего автобус из-за изменения траектории выехал на встречную, где столкнулся со второй машиной, сообщает прокуратура по ХМАО — Югры.

В результате судебного разбирательства водителя грузовика Саитханова за нарушение ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, приговорили к 6 годам 9 месяцам колонии общего режима. По аналогичной статье водителю автобуса Зайнуллину дали 1 года 5 месяцев колонии общего режима. Напомним, ранее оба обвинялись в том, что, по версии следствия, расположили транспортные средства без учета ширины проезжей части, габаритов транспортных средств, необходимых интервалов между ними, а также избрали скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий, что привело к столкновению.

Помимо этого, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 1 года 3 месяца лишения свободы получил Александр Сидорук, которому принадлежал автобус, использовавшийся для перевозки детей. Транспорт был в ненадлежащем техническом состоянии: не работал спидометр, на колеса задней оси были установлены шины с различным рисунком протектора, частично отсутствовали либо не были работоспособны ремни безопасности.

Также к 11 месяцам исправительных работ за халатность была осуждена директор СДЮСШОР "Сибиряк" Ирина Тарасова, которая не обеспечила подготовку необходимых документов и выполнение иных действий, обязательных при перевозке групп детей.

На сайте Следственного комитета РФ сообщается, что "этот приговор не является точкой в установлении всех обстоятельств гибели юных спортсменов". СКР продолжает расследование в отношении исполняющего обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска Александра Комарницкого. Также завершено расследование по делу в отношении двух сотрудников ГИБДД Башкирии, которые не обеспечили своевременное внесение в федеральную информационную систему ГИБДД сведений о лишении водительских прав Раиля Саитханова, что не позволило отстранить его от управления транспортом. Им предъявлено обвинение в халатности.

Между тем, государственное обвинение, чья позиция не совпадает с приговором в отношении Зайнуллина, Сидорука и Тарасовой, готовится подать апелляцию за подписью заместителя генпрокурора России Юрия Пономарёва.