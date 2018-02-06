КамАЗ упал с моста на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

Утром 6 февраля на 581-м километре федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись ВАЗ-2107 и КамАЗ. От удара грузовик упал с моста в обрыв, водитель "Жигулей" погиб.
По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливается личность погибшего, сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на УГИБДД по ХМАО-Югра.
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