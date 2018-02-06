В Сургуте первоклассника насмерть сбил мусоровоз

12:25 06 февраля 2018
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Трагедия произошла сегодня около восьми часов утра в Сургуте. На улице Энергетиков в районе дома №5 "КамАЗ" сбил мальчика 2009 года рождения. Несчастный случай с мусоровозом произошел на дворовой территории в жилой зоне. Первоклассник шел в школу, сообщает СургутИнформ-ТВ.

Прибывшие на место ДТП врачи скорой помощи попытались реанимировать мальчика, но спасти его не удалось. 

Над происшествием работают следователи.

Теги: гибель детей , ДТП , школьники
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