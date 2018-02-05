Тюменцу, совершившему ДТП под наркотиками, дали 4 года колонии

В Тюмени окончательный приговор вынесли 40-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков и управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

В начале прошлого года мужчину оштрафовали за приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере, а через несколько месяцев волей случая он вновь попал в поле зрения правоохранительных органов. 17 апреля на улице Герцена он на Ford Fiesta врезался в BMW. Приехавший на место аварии автоинспектор заподозрил, что водитель Ford находится в состоянии наркотического опьянения, что подтвердилось при освидетельствовании в наркологическом диспансере.

Как сообщает областная прокуратура, спустя месяц за хранение наркотиков суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима. На днях суд рассмотрел дело о езде в состоянии наркотического опьянения и с учетом прежних судимостей дал ему 4 года колонии общего режима.