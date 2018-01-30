В Тюмени водителю грозит наказание за аварию с мотоциклистами

В Тюменском районе перед судом предстанет водитель, который на встречной полосе столкнулся с молодыми людьми на мотоцикле.

ДТП случилось 20 октября 2017 года поздно вечером на трассе рядом с деревней Нариманова. Мужчина на автомобиле "Лада" выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом "Урал" под управлением 18-летнего юноши. Молодой человек получил перелом ноги, а его пассажир ушибы.

44-летний водитель "Лады" обвиняется по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщает областная прокуратура.