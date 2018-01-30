Две тюменки травмировались в маршрутке №57

Инцидент произошел в Тюмени вчера в час дня на улице Пермякова.

В маршрутном такси Ford 57-го маршрута при торможении упали и получили травмы головы две пассажирки — женщины 50 и 52 лет. Одна из пострадавших сообщила о получении травмы водителю автобуса на конечной остановке, вторая позже обратилась в больницу, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.