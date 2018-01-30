Изнасиловали и ограбили: тюменца будут судить за преступление 12-летней давности

Фото: пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени за преступление, совершенное 12 лет назад, перед судом предстанет 50-летний местный житель. Он обвиняется в групповом изнасиловании и иных действиях сексуального характера, а также грабеже.

Как установило следствие, в октябре 2005 года он и его знакомый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, остановили проезжавший мимо автомобиль и попросили находившуюся за рулем 28-летнюю женщину довезти их в район поселка Антипино. В дороге они замыслили ограбить водителя. Женщине они указали путь на безлюдный участок местности рядом с рекой Турой, где с применением насилия похитили имущество, после чего совершили в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера и изнасиловали ее.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, длительное время преступление оставалось нераскрытым, установить личность одного из злоумышленников удалось благодаря генетической экспертизе по изъятым на месте происшествия следам биологического происхождения. Результаты экспертизы свидетельствовали о причастности мужчины к преступлению. "В ходе расследования уголовного дела потерпевшая уверенно опознала мужчин, совершивших в отношении нее преступления, также с обвиняемым была проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он детализировал свои показания о совершенных преступлениях", — сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело в отношении второго подозреваемого, мужчины 1982 года рождения, выделено в отдельное производство. Он находится в розыске.