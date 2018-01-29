Ишимские пожарные обнаружили в горящем доме тела женщины и двухлетнего малыша

В вечернее время 26 января 2018 года в одном из домов по улице Маслозаводской села Карасуль Ишимского района произошел пожар. При тушении в доме обнаружены тела женщины 1964 года рождения и ее внука 2015 года рождения.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка.

По предварительной версии, пожар произошел в результате нарушения правил устройства и эксплуатации печей. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы с целью установления причин пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение., сообьщили в пресс-службе регионального СКР.