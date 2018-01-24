Ответил за слова: житель Ишимского района избил до смерти своего обидчика

В одном из домов села Тоболово 18 января обнаружен труп 60-летнего мужчины.
Как удалось установить следователям, накануне погибший распивал спиртные напитки в компании. По пути домой двое односельчан поссорились. Один из мужчин оскорбительно выcказался в адрес другого, обиженный ответил множественными ударами руками и ногами по различным частям тела мужчины, преимущественно по голове. После этого проводил избитого товарища домой, где он через непродолжительное умер от полученных телесных повреждений.
В настоящее время 57-летнему собутыльнику погибшего предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, он заключен под стражу. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, выполняются иные необходимые мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщили в Следственном управлении СКР по Тюменской области.
Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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