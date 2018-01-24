Полтысячи километров дальнобойщик проехал с обмороженными руками

Почти 500 километров 64-летний житель Республики Марий-Эл Владимир Данилов проехал по трассе на автомобиле "МАН" с обмороженными в Когалыме руками. Мужчина на морозе в перчатках устранял поломку в машине и только впоследствии обнаружил, что кисти рук покрылись волдырями от обморожения. Медпомощь ему оказали уватские врачи.

На 507-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск водитель попытался обогнать автомобиль, но из-за травмы не смог завершить безопасно маневр - большегруз съехал в кювет, повредив трубки подачи воздуха и колеса.

Скорая помощь и сотрудники ГИБДД, оперативно прибыв по вызову, оказали помощь водителю и обогрели его. Несколько часов с помощью тяжелой техники ДРСУ-6 автоинспекторы безрезультатно пытались вытащить машину из кювета. Вечером дорожники доставили Владимира Валентиновича в гостиницу. Сегодня работы по буксировке большегруза будут продолжены, сообщает автоинспекция, в случае неудачи придется ждать потепления до -25 градусов, чтобы задействовать автокран.

Владимир Данилов поблагодарил уватских автоинспекторов, фельдшеров и дорожников за быструю помощь и неравнодушие к нему, обычному человеку, попавшему в трудную ситуацию. Он сказал, что не мог и подумать, что здесь, на севере, на пустынной трассе оперативные службы так быстро реагируют на чужую беду.