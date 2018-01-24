В Тюмени водителя будут судить за маневр, спровоцировавший смертельное ДТП между другими автомобилями

Фото: ГИБДД по Тюменской области

В областном центре перед судом предстанет житель Пермского края. Он обвиняется в том, что летом прошлого года на одной из тюменских трасс, управляя грузовиком, нарушил ПДД, что спровоцировало страшную аварию. Сам мужчина свою вину в ДТП не признает.

Трагедия произошла 17 июля 2017 года на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский. По версии следствия, пермяк на седельном тягаче пошел на обгон, не убедившись, что встречная полоса свободна на достаточном для маневра расстоянии. Водитель двигавшегося навстречу грузовику Daewoo Nexia был вынужден съехать на правую обочину, чтобы избежать столкновения, но случился занос. Daewoo выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другим седельным тягачом.

Водитель и пассажир легковушки с заднего сидения вылетели из салона. Люди погибли. Пассажира с переднего сидения, который был пристегнут, извлекли из сильно искорженного автомобиля. Он выжил, получил легкий вред здоровью.

В ближайшее время дело рассмотрят в суде. 31-летний пермяк обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.