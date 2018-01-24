Сводка ДТП: на дороге у Заводоуковска погиб пешеход

Один человек погиб и четверо получили травмы в 4 дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Тюменской области 23 января.

Трагедия со смертельным исходом произошла в восьмом часу вечера на окружной дороге Заводоуковска. Под колесами Volkswagen оказался 28-летний житель села Гилево Заводоуковского городского округа: в момент ДТП он находился на дороге, сообщили в областной автоинспекции. Стаж водителя за рулем 19 лет, обстоятельства случившегося выясняются.

21-летний водитель Daewoo Nexia получил травмы головы и ушибы на 362-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск при столкновении с большегрузом Volvo. Предполагается, что в происшествии виноват сам пострадавший - он выехал на встречную полосу.

Два человека получили травмы на улице 30 лет Победы в Тюмени при столкновении МАЗа и KIA Rio. Предварительно установлено, что водитель грузовика со солидным стажем вождения не смог выбрать безопасную дистанцию. В итоге ушибы получили водитель легкового авто и его спутница.

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области