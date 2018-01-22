Из-за некачественной кладки балкона, с которого упал тюменец, возбуждено уголовное дело

В Тюмени продолжение получила история с местным жителем, который серьезно пострадал при падении с десятого этажа жилого дома.

Инцидент произошел на улице Широтной в декабре 2016 года. У стоявшего на балконе мужчины из нагрудного кармана выпали ключи, он попытался их поймать, держась за кирпичное ограждение. В результате два кирпича выпали из кладки, и потерявший равновесие тюменец перевалился через балкон и упал с высоты десятого этажа. Он получил тяжелые травмы. Его спасло то, что он упал на козырек, где было много снега.

Позже по заявлению тюменца была проведена независимая экспертиза, которая установила, что "причиной разрушения кирпичной кладки ограждения балкона стало отсутствие сцепления кладочного раствора и кирпича в кладке, а также другие нарушения".

Тюменец обратился за помощью в МРОО "Правовой союз защиты прав потребителей", в результате суд взыскал в его пользу полмиллиона рублей в счет возмещения морального вреда.

Участвовавший в рассмотрении гражданского дела помощник прокурора усмотрел в инциденте признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). После расследования было возбуждено уголовное дело — пока в отношении неустановленного лица ОАО "Тюменьоблстрой", которое являлось генеральным подрядчиком, сообщает областная прокуратура.