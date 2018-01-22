На дороге Тюмень—Курган погибла женщина

ДТП с пешеходом случилось 21 января на 142-м километре автодороги Курган—Тюмень. Около шести вечера автомобилем Toyota Corolla была насмерть сбита жительница села Шорохово. Женщина примерно 48 лет, вероятнее всего, переходила дорогу вне пешеходного перехода. Обстоятельства аварии выясняются.

Еще одна авария в этот день произошла на 102-м километре. Там в полдень в кювет опрокинулся автомобиль Hyundai ix35. За рулем была жительница Челябинской области. Как сообщили в областной автоинспекции, в больницу с травмой головы попала 13-летняя пассажирка Hyundai.

Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области