Мороз крепчает: для тюменских учеников 1-9 классов отменили занятия во вторую смену

Сегодня, 22 января, из-за низкой температуры наружного воздуха занятия второй смены в школах города Тюмени для учеников 1–9 классов отменяются.

Как сообщают в администрации города, отмена занятий в общеобразовательных учреждениях города Тюмени происходит при низкой температуре наружного воздуха, в соответствии с принятыми параметрами погодных условий, в целях охраны здоровья учащихся общеобразовательных учреждений.

Источником получения информации об актированных днях является официальной портал администрации города Тюмени, а также его аккаунты в социальных сетях: Twitter.com (@Tyumen_adm), ВКонтакте (группа "Тюмень – наш дом"), Facebook (группа "Тюмень – наш дом"), Одноклассники (группа "Тюмень – наш дом"), а также в телеграм-канале "Актировки/ Тюмень" (@aktirovki72).

Тюменцы также могут получить достоверную информацию в центре информирования населения администрации города Тюмени по телефону 45-15-20: с 6.30 до 8.00 – для занятий первой смены и с 11.00 до 15.00 – для занятий второй смены.

В актированные дни об отмене занятий объявляют на тюменских радиостанциях: с 6 часов – "Радио России Регион-Тюмень", с 7 утра – "Русское радио", "Хит ФМ", "Серебряный дождь", "Диполь ФМ", "Красная Армия", "Радио-7", "Дорожное радио", "Европа Плюс", "Ретро ФМ", "Авторадио", "Шансон".

"Решение об актированных днях принимается в соответствии с параметрами погодных условий для отмены занятий, согласованные с Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области и Главным Управлением МЧС России по Тюменской области. При возникновении спорной ситуации, родитель сам вправе принимать решение о посещении своего ребенка образовательного учреждения, учитывая все условия", - отметил директор городского департамента образования города Тюмени Вячеслав Воронцов.

В актированные дни в школах города организовано дежурство педагогических работников по встрече и проведению внеклассных мероприятий с учениками, пришедшими в образовательное учреждение.