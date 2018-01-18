Начинающий водитель "собрал" три машины в центре Тюмени

Авария с несколькими автомобилями случилась вчера около часа дня в районе дома №38 на улице Ленина. Там молодой человек на "Рено Сценик" въехал в стоящие "Хундай Акцент", "Шкода" и "Опель Астра". В ДТП ушиб головы получила водитель "Хундай".
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, водительский стаж 18-летнего тюменца на "Рено Сценик" — 20 дней.
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