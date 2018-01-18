На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск легковушку выбросило на встречную, водитель погибла

Смертельная авария произошла сегодня утром, 18 января, на 34-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Там столкнулись "Заз Шанс" из Нижнетавдинского района и "Дэу Нексия".
Вероятнее всего, автомобиль "Заз Шанс" развернуло на дороге боком и выбросило на встречную полосу. 32-летняя водитель этого автомобиля скончалась на месте, 29-летний водитель "Дэу" госпитализирован с черепно-мозговой травмой, ранами и ушибами.
"Как сообщили с места аварии сотрудники ГИБДД, передние колеса автомобиля "Заз Шанс" оборудованы зимней шипованной резиной, на задних колесах установлена летняя резина", — рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
На месте трагедии сейчас работает следственно-оперативная группа и наряды ДПС. Автоинспекторы регулируют движение на трассе вручную.
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