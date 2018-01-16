На тюменской трассе в аварии погиб выехавший на встречку водитель

Смертельное ДТП произошло вчера ночью, 15 января, в Уватском районе. На 393-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили "Лада" 11-й и 14-й моделей и "Хендэ Солярис".
По предварительным данным, "Лада" 11-й модели выехала на полосу встречного движения. В результате аварии 38-летний водитель этого автомобиля погиб. Травму головы и ушибы получили 21-летняя пассажирка и 25-летний водитель иномарки.
Фото: управление ГИБДД по Тюменской области
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