На Максима Горького автомобиль сбил пенсионерку на тротуаре

Инцидент произошел в Тюмени вчера, 15 января, около семи вечера. На улице Максима Горького, 29 водитель на автомобиле Chevrolet Camaro сбил на тротуаре 70-летнюю женщину. Пенсионерка отделалась ушибами. По предварительным данным, 30-летний мужчина превысил скорость и выехал на тротуар.

Еще одно ДТП с пешеходом произошло в областном центре вчера на улице Молодогвардейцев. Как сообщает областная автоинспекция, в районе дома №36 на нерегулируемом пешеходном переходе водитель на Honda Logo сбил 45-летнюю женщину, переходившую дорог. У нее травма головы.

Фото: управление ГИБДД по Тюменской области