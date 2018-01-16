В Тюменской области задержали девушку, ограбившую пенсионера

В селе Ярково Тюменской области в полицию обратился мужчина, который сообщил, что его ограбила знакомая.

24-летняя женщина, жившая с пенсионером по соседству, зашла к нему, чтобы в очередной раз попросить денег в долг. Когда мужчина ей отказал, девушка выхватила из нагрудного кармана его рубашки деньги. Там было около 9 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе тюменской полиции, задержанная женщина, которая нигде официально не трудоустроена, призналась, что успела потратить украденные деньги. На нее заведено уголовное дело за грабеж.