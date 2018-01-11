В Тюменской области разыскивают велосипедиста, потерявшегося в октябре прошлого года

28-летний Алексей Чернятьев 20 октября 2017 года уехал на велосипеде от строящегося дома по улице Мирной деревни Патрушева Тюменского района. После чего на связь с родными не выходил и местонахождение его до сих пор не установлено.

Тюменским межрайонного следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины. В настоящее время проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщает региональный следком, пропавшему на вид 28-30 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза карие. В день исчезновения был одет в синий рабочий комбинезон, синюю рабочую куртку, полуботинки черные. Особые приметы: отсутствует верхний зуб, шрам на ноге ниже колена.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении Чернятьева, просят позвонить по телефонам: 8(3452) 62-51-42, 8-904-491-43-25 или 02.