Автолюбителей и пешеходов Югры попросили быть предельно осторожными

В Югре ухудшились погодные условия. Мощный снегопад значительно ухудсил ситуацию на дорогах.

В связи с обильными осадками ГИБДД округа просит автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортным средством. В частности, во время движения по трассам водителей просят корректно выбирать скоростной режим, выдерживать дистанцию и боковой интервал между машинами, исключить резкие маневры. Особенно осторожными следует быть при проезде перекрестков и пешеходных переходов. Пешеходов также просят быть осторожными при переходе автодорог.