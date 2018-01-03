На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в столкновении с большегрузом пострадали четверо жителей Мегиона

На 31-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск вечером 2 января столкнулись Honda и Volvo-цистерна c полуприцепом.

По предварительным данным, 53-летняя водитель легкового автомобиля, совершая разворот, не пропустила большегруз. В аварии травмированы четверо: водитель и пассажиры Honda, жители Мегиона. Мальчики четырех и двенадцати лет получили травмы головы и другие повреждения, младший ребенок госпитализирован. У их 29-летней мамы тяжелые повреждения: переломы основания черепа, позвоночника, ребер, водитель иномарки получила сотрясение головного мозга и ушибы.

Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает региональная Госавтоинспекция.