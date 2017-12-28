Тюменцу грозит лишение свободы за ДТП, в котором погиб подросток

Жителя Тюмени ждет суд за дорожную аварию, в которой погибли два человека, один из них — 14-летний мальчик.

ДТП произошло в конце июля 2017 года на 45-м километре автодороги Тобольск — Вагай. Находившийся за рулем "УАЗ Патриот" 36-летний мужчина не справился с управлением и выехал на встречную, где столкнулся с УАЗ-396255. В последнем на месте погиб 14-летний подросток, ехавший на переднем пассажирском сидении, еще один пассажир этого автомобиля умер, не приходя в сознание, спустя пару месяцев, третий пассажир выжил, но получил тяжкий вред здоровью.

Как оказалось, спровоцировавший ДТП тюменец до этого был на свадьбе у друга в Тобольске, где выпил. Мужчину отвезли в село Вагай к его родителям. Посреди ночи он в состоянии опьянения сел за руль "УАЗ Патриот" и поехал на рыбалку. Водитель УАЗ-396255 с 14-летним племянником жены и приятелями в ту ночь из Тюмени также ехали на рыбалку.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, водитель "Патриота" обвиняется по части 6 статьи 264 УК РФ, она предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 9 лет.