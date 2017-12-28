В Тюменской области устанавливают личность женщины, ограбившей ребенка

В Тюменской области разыскивают женщину, которая подозревается в ограблении несовершеннолетней девочки в Ишиме.

По данным следствия, инцидент произошел 5 августа 2017 года у дома №75 на улице 30 лет ВЛКСМ. Женщина 35–40 лет похитила у девочки 2003 года рождения золотые украшения и деньги. Со слов ребенка и свидетелей происшествия был составлен рисованный портрет злоумышленницы.

Приметы разыскиваемой лица: рост 160–65 см, худощавого телосложения, волосы прямые и темные, средней длины, глаза голубые. Особые приметы: передний верхний зуб из металла желтого цвета. На женщине была кофта белого цвета с длинными рукавами, штаны белого цвета, обувь светлого цвета.

Владеющих какой-либо информацией следственные органы СКР по Тюменской области просят обратиться по телефонам: 8(904)491-43-25 (дежурный по следственному управлению), 02, 8(3452) 34-23-43, 8(34551) 5-08-00. Конфиденциальность гарантируется.