В Тюмени пожарные эвакуировали 160 человек

На улице Судостроителей в Тюмени горит многоквартирный дом. Сотрудниками пожарно-спасательных подразделений Тюменского гарнизона эвакуировано 160 человек, 10 человек спасено.

Как сообщается на сайте регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило В 06:12. Пожар произошел в комнате восьмиэтажного жилого дома, кровле на площади 100 кв.м.

В тушении пожара задействованы 54 человека личного состава и 18 единиц спецтехники МЧС. Причина и ущерб устанавливаются.

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Фото - https://vk.com/32ofps