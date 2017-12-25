Замешанным в хищении 50 млн рублей из бюджета вынесли приговоры

Центральный районный суд Тюмени огласил приговоры гендиректору ООО "Деловой мир", генеральному директору ООО "Европром" и их сообщнику юристу. Все трое получили по четыре года колонии общего режима за мошенничество с бюджетными деньгами в особо крупном размере.

По версии следствия, юрист разработал схему хищения бюджетных средств под видом оформления фиктивных договоров лизинга оборудования с использованием подставных фирм. По закону субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется господдержка в форме субсидии на развитие лизинга оборудования в виде возмещения затрат по уплате первого взноса. Руководители "Делового мира" и "Европрома" представляли поддельные документы в департамент инвестиционной политики Тюменской области, где им, не подозревая обмана, перечисляли субсидии, которые похищались.

По данным областной прокуратуры, с августа 2014 года по декабрь 2015-го юрист и гендиректор ООО "Деловой мир" украли из бюджета свыше 23,8 млн рублей. После конфликта с юристом руководитель "Делового мира" по отработанной схеме уже в одиночку с конца 2015 года по август 2016-го похитил из бюджета более 18,5 млн рублей. В то же время руководители ООО "Деловой мир" и ООО "Европром" по этой же схеме похитили еще 11,4 млн рублей.

Все обвиняемые признали свою вину. Часть ущерба возместили за счет арестованного имущества осужденных и добровольного возмещения (около 35 млн рублей), еще часть взыскал суд.