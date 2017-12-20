Жительницу Нижнетавдинского района, заколовшую агрессивного мужа, оставили на свободе

Нижнетавдинский районный суд приговорил к исправительным работам женщину, в ходе ссоры непредумышленно убившую мужа, применявшего к ней насилие.

Конфликт между супругами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел дома ночью 22 августа 2017 года. Как следует из материалов дела, в ходе ссоры мужчина стал склонять жену к действиям сексуального характера, при этом причиняя ей телесные повреждения. Во время нанесения повреждений женщина схватила кухонный нож и один раз ударила им в правое бедро мужчины, повредив вену. Он умер на месте от острой кровопотери.

Женщина обвинялась по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). На судебном заседании государственный обвинитель просила переквалифицировать действия женщины на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Подсудимая свою вину признала частично и пояснила, что причинила смерть потерпевшему по неосторожности, убивать она его не хотела и не желала ему смерти. Она защищалась, поскольку потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, становился агрессивным, не контролировал себя, избивал ее", — сообщили в Нижнетавдинском районном суде.

В результате при назначении наказания суд с учетом всех обстоятельств назначил женщине один год исправительных работ.