"Тюмень Водоканалу" не удалось оспорить штраф в 3 миллиона рублей

Ресурсоснабжающая организация "Тюмень Водоканал" безуспешно попыталась снизить штраф за ущемление интересов ОАО "РЖД" с 3 миллионов до 100 тысяч рублей. Суды первой и апелляционной инстанции подтвердили законность постановления Тюменского УФАС России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ущемление интересов ОАО "РЖД" ресурсоснабжающей организацией выражалось в несвоевременной выдаче технических условий на установку приборов учета воды. За такое правонарушение для юридических лиц полагается штраф в размере от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено административное правонарушение.

Оспаривая выданное ему постановление об административном правонарушении, Тюмень Водоканал полагал, что штраф должен исчисляться не из выручки, полученной на территории его деятельности – г. Тюмени, а исходя из выручки, полученной на территории нахождения энергопринимающих устройств потребителя – ОАО "РЖД". Размер его должен составлять 100 тысяч рублей.

Рассмотрев все обстоятельства по делу, Арбитражный суд Тюменской области указал на то, что система водоснабжения и водоотведения является замкнутой и включает в себя сети водоснабжения, на которых расположены и принимающие устройства ОАО "РЖД". Вывод суда первой инстанции поддержан Восьмым арбитражным апелляционным судом. Штраф ООО "Тюмень Водоканал" оставлен без изменений.